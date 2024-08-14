Гиена растерзала женщину, которая возвращалась с рынка

Женщина из Кении стала жертвой гиены. Хищное животное напало на нее, когда она возвращалась домой с рынка сообщило The Star .

По данным издания, нападение произошло в округе Киямбу, недалеко от города Джужа.Тогда 52-летняя Нэнси Ньоки торговала уличной едой в поселке. Вечером она возвращалась домой с рынка, чтобы сделать заготовки на день. В тот момент на женщину набросилась гиена. Хищник растерзал Ньоки, ее останки обнаружили возле дороги.

Местные жители обвинили в нападениях пустующие шахты. Власти и шахтеры не контролируют растительность в этих местах. Этот фактор создал идеальные условия для хищников, которые часто скитаются в тех краях. Теперь горожане опасаются, что с началом учебного года по дороге в школу жертвами гиен могут стать дети.

Ранее в Магаданской области медведь набросился на местного жителя, возвращавшегося с рыбалки. Мужчин погиб. Представители Охотнадзора ликвидировали зверя.