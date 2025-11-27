Гибель рабочих в Китае стала крупнейшей железнодорожной аварией страны за 10 лет

Происшествие в городе Куньмин в Китае, где поезд сбил бригаду рабочих, 11 из которых погибли, стало крупнейшим на железных дорогах страны более чем за 10 лет. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, рабочие находились в кривой, поэтому машинист не смог сразу их заметить.

Сейчас железнодорожный участок снова работает штатно, причины аварии выясняются. По данным городского управления железной дороги, поезд испытывал сейсмическую аппаратуру.

В этот же день похожий случай произошел и в провинции Сычуань — там поезд насмерть задавил двоих путейцев.

