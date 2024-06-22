Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал насильственную мобилизацию отца с маленьким ребенком на Украине. Свое мнение он высказал на странице в соцсети X.

«Гестапо [президента Украины Владимира] Зеленского похищает мужчину с ребенком на руках, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на поле боя. Это ужасно», — написал он.

Полковник показал кадры, как молодую семью с ребенком окружили сотрудники военкомата. Мужчина едва успел передать младенца жене, как его скрутили и положили лицом в асфальт.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу на Украине 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные в стране должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.

Многие мужчины на Украине из-за страха мобилизации стали прятаться от сотрудников ТЦК в своих домах, месяцами не выходя на улицу. Также укрывающиеся от мобилизации украинцы вынуждены ездить только на такси.