Германию обвинили в хамском отстранении россиян от мероприятий ко Дню Победы

Власти Германии по-хамски отстраняют российских представителей от мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма», — подчеркнул он.

Собеседник агентства назвал происходящее абсолютным злодейством. Однако во многих муниципалитетах ФРГ «плевать хотели на инструкции» — и это отлично, заявил Примаков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Берлин на празднование Дня Победы пригласили бандеро-нацистов, «расплодившихся, как тифозные гниды».