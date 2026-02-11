Германия захотела заменить посла в России

Правительство Германии планирует провести ротацию глав зарубежных дипмиссий, в рамках которой может смениться и посол ФРГ в России. О таких намерениях сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Кабмин ФРГ планирует утвердить новые назначения. В их числе — перевод действующего посла в Москве Александра Ламбсдорффа на пост главы дипмиссии в Израиле и назначение на его место нынешнего посла в Мексике Клеменса фон Гетце», — сообщил источник журналистам.

Проект кадровых перестановок подготовили по предложению министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля и согласовали с правящей коалицией. Ротация носит плановый характер и совпадает с окончанием мандатов части дипломатов, заявили в публикации.

Ранее российские дипломаты высмеяли пост дипмиссии ФРГ, в котором говорилось, что Берлин оказывает моральную поддержку Киеву.