Посол Нечаев: ФРГ взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией

ФРГ открыто взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, сейчас Германия делает упор на снабжение украинской стороны беспилотниками, их компонентами и прочими вооружениями. Все обвинения в своей прямой вовлеченности в конфликт в ФРГ отвергают.

«Однако иллюзий питать не стоит: Германия доктринально взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого», — объяснил посол.

Он отметил, что общество не поддерживает такой сценарий, но его мнение заглушено агрессивной милитаристской риторикой официальных лиц, военных, лоббистов от ВПК и представителей системных СМИ.

Ранее сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца обратиться к российскому президенту Владимиру Путину и обсудить возобновление поставок нефти. По его мнению, ФРГ должна заключить с российской стороной новый договор.