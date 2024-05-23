Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины
Кабмин ФРГ выступил против конфискации активов России для помощи Украине
Правительство Германии не поддержало идею конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Наша точка зрения остается прежней: речь о доходах от заблокированных российских активах», — сказал Хебештрайт на пресс—конференции, его слова привел ТАСС.
Выступающий на брифинге представитель немецкого Минфина добавила, что в настоящее время фонд активов Центробанка России остается неприкосновенным.
«Мы соблюдаем фундаментальные международно-правовые принципы, как например иммунитет государства. Такова наша нынешняя позиция», — отметила Хебештрайт.
Ранее пресс—служба постоянного представительства России в Евросоюзе напомнила, что ЕС рано или поздно придется вернуть замороженные российские активы. Дипломаты подчеркнули, что изъятие финансовых резервов приведет к непредсказуемым последствиям для инвестиционного климата стран сообщества.