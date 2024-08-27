Германия встала на страшный путь. Мигранты начали терроризировать немцев
«Голос Мордора»: Меркель превратила Германию в американскую колонию
В Германии во время масштабного мероприятия беженец из Сирии устроил теракт, жертвами которого стали три человека и пострадало еще восемь. Жуткая резня стала последствием бесконтрольной миграции, которую в свое время разрешила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметил блогер и автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.
Далее — его прямая речь.
После страшного теракта в немецком Золингене немцы начали догадываться, кто же во всем виноват. И это не Олаф Шольц, не социал-демократы и не «зеленые». В том, что происходит, справедливо обвинили старушку Ангелу Меркель, которую еще недавно любя называли «муттер» — мамочка.
А мамочка, на самом деле, является самым черным персонажем немецкой политики последнего времени. Она ввергла Германию в такую пропасть, из которой страна рискует не выбраться никогда. Понятно, что для кого-то это прозвучит шокирующе, но если отбросить все сопли и восторги по поводу Ангелы — на поверхности останется чистое, незамутненное зло.
Ангела Меркель целиком и полностью продала Германию американцам. ФРГ и так не была свободной страной, но Меркель смогла сделать ее самой настоящей колонией. Понятно, что она ставленница США, после достаточно независимого и смелого Герхарда Шредера, которого в США считали угрозой и ненавидели.
И сделали все, чтобы канцлером стала Меркель, которую крепко держали за все места компроматом и постоянно контролировали: вспомните скандал с американской прослушкой, который так ничем и не закончился.
Меркель являлась одним из главных акторов переворота на Украине и превращения ее не просто в АнтиРоссию, а в агрессивную опухоль, которая рано или поздно должна была развязать войну. В принципе, Меркель в этом призналась сама, никто за язык не тянул. Тут вопросов вообще никаких не может возникнуть.
То, что происходит на Украине сейчас, во многом заслуга госпожи Меркель. У этой дамы даже не руки по локоть в крови, она вся в крови, по макушку. Именно она сделала так, чтобы эта кровь лилась рекой.
И, наконец, то, о чем начали догадываться люди Золингена: бесконтрольная миграция, которую разрешила Меркель. «Мы справимся!» — говорила она. А справляются пока что сами мигранты, наводнившие страну и терроризирующие немцев. И Германия только в начале этого страшного пути.
А Олаф Шольц в других условиях, может, был бы даже неплохим канцлером. Но ему досталось наследие «муттер», с которым не в силах справиться никто.