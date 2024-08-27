Германия встала на страшный путь. Мигранты начали терроризировать немцев

В Германии во время масштабного мероприятия беженец из Сирии устроил теракт, жертвами которого стали три человека и пострадало еще восемь. Жуткая резня стала последствием бесконтрольной миграции, которую в свое время разрешила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметил блогер и автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь.

После страшного теракта в немецком Золингене немцы начали догадываться, кто же во всем виноват. И это не Олаф Шольц, не социал-демократы и не «зеленые». В том, что происходит, справедливо обвинили старушку Ангелу Меркель, которую еще недавно любя называли «муттер» — мамочка.

А мамочка, на самом деле, является самым черным персонажем немецкой политики последнего времени. Она ввергла Германию в такую пропасть, из которой страна рискует не выбраться никогда. Понятно, что для кого-то это прозвучит шокирующе, но если отбросить все сопли и восторги по поводу Ангелы — на поверхности останется чистое, незамутненное зло.