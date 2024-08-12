Германия включит в список военных героев офицеров СС

Список военных героев Германии расширится за счет офицеров вермахта, состоявших в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированного крыла политического объединения СС. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Бундесвера Арне Коллац.

Он говорил о поправке в указ 2018 года, который регулирует мероприятия, организованные в память о погибших военных. Коллац подчеркнул, что речь идет о членах вермахта, которые после поражения во Второй мировой войне признали ошибки прошлого и принимали участие в построении новой армии Германии.

«Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат», — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее немецкий журнал Die Bunte заявил, что предки вице-канцлера и министра экономики страны Роберта Хабека занимали высокие посты в немецкой армии и СС во времена Третьего рейха. По данным журналистов, прадед политика Вальтер Гранцов даже попал под трибунал, как военный преступник.