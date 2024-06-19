Предков-нацистов нашли в родословной вице-канцлера Германии

Ставший главным противником правопопулистских партий Германии вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек имел примечательных родственников. Его дед Курт Гранцов занимал пост оберштурмфюрера в немецкой армии во время Третьего рейха, а прадед Вальтер Гранцов входил в список руководства СС и попал под трибунал как военный преступник. Об этом сообщил журнал Die Bunte .

Журналисты напомнили, что в одном из своих выступлений Хабек заявил, что свобода и демократия во всем мире оказалась под сильнейшим давлением из-за позиций правых радикалов и популистов. Он не исключил, что в такой ситуации Германия может вернуться к худшему периоду своей истории, когда власть окажется в руках нацистов.

Авторы подчеркнули, что предки политика даже представить себе не могли, что их потомок станет выступать против их идей. Сильнее всего удивился бы прадед, который тесно дружил с Йозефом Геббельсом и мечтал, что его потомки возьмут на себя руководство в Тысячелетнем рейхе.

Хабек не единственный европейский политик, у которого в роду были высокопоставленные нацисты. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок также носил офицерское звание в вермахте и даже получил гитлеровский крест «За военные заслуги».