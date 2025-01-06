«Германия в шоке». Интервью сопредседателя АдГ Маску назвали «ударом в подреберье»

Совместный прямой эфир американского предпринимателя Илона Маска и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» станет мощным ударом для немецких политиков. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Интервью состоится 9 января.

«Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке», — подчеркнул Пушков.

Он назвал Христианско-демократический союз лишь одной из версий либералов-глобалистов у власти в Германии. В идеях христианских демократов не осталось консерватизма, считает Пушков. Маск же проводит открытую линию на поддержку правых движений в ФРГ и Великобритании в пику псевдооппозиции в лице ХДС и консервативной партии, добавил политик.

Ранее Маска обвинили в «лобовой атаке» не демократию в Германии. Американский бизнесмен использует все ресурсы для продвижения своих интересов, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.