Германия ужесточила выдачу виз россиянам

Власти Германии ужесточили выдачу шенгенских и национальных виз россиянам. Об этом в посольстве ФРГ в России сообщили RTVI.

«Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — отметили в дипмиссии.

Причиной для такого решения назвали «повышенные риски безопасности» для Европейского союза на фоне боевых действий на Украине.

Дипломаты не стали уточнять, намерены ли в ФРГ ввести более серьезные ограничения для россиян в рамках новых санкций.

Ранее стало известно, что США усилили контроль при выдаче виз россиянам. Теперь гражданам России нужно предварительно записываться на собеседование в специально указанном посольстве или консульстве в другой стране. Также удлинятся и сроки ожидания интервью для получения визы.