Германия уступила лидерство в ЕС по приему беженцев

Welt: Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев

Германия перестала быть основным направлением в Евросоюзе для соискателей убежища, впервые с 2015 года переместившись на четвертое место в статистике по количеству поданных ходатайств. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag .

По информации источника, в первом квартале 2025 года число запросов на получение убежища в Германии сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, и составило 28 922 заявления.

По числу представленных убежищ в ЕС сейчас лидируют Франция, Испания и Италия.

«Теперь просителей разворачивают на границах, если они перед этим уже подали заявления в других государствах ЕС», — объяснил ситуацию министр внутренних дел Александр Добриндт.

Эксперты издания предположили, что сокращение числа ходатайств от беженцев также связано с новым миграционным курсом правительства, ужесточением пограничного контроля на границах и сокращением потока граждан Украины и Сирии.

Ранее власти Германии отказались платить украинским беженцам повышенные пособия.