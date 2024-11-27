Минимум шесть бомб разместили на «Северных потоках»

На газопроводах «Северный поток» разместили минимум шесть взрывных устройств. Об этом сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и документы судебного процесса между оператором Nord Stream AG и страховщиками.
«Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“», — написали журналисты.
В сентябре 2022 года на двух российских газопроводах произошли взрывы. Дания, Германия и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» назвал разрушения беспрецедентными.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее удивился отказу Германии использовать «Северный поток — 2». По его словам, немецкие власти не руководствуются экономическими интересами государства.
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