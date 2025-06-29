Германия создаст «Киберкупол» с помощью Израиля

ФРГ планирует сотрудничать с Израилем в вопросе разработки «киберкупола». Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт, его процитировало издание Bild .

Министр хочет укрепить израильско-немецкое сотрудничество в сфере кибербезопасности, усилить гражданскую оборону и систему оповещения в Германии, а также расширить совместную работу органов разведки. Он обозначил пять пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем.

Добриндт отметил, что выступает за создание исследовательского центра, который будет заниматься вопросами безопасности, а также за расширение возможностей защиты от БПЛА.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что некоторые немцы испытывают страх из-за роста расходов на оборону. По его словам, в стране фиксируется нехватка военных кадров и техники. Мерц также усомнился в том, что ФРГ сможет наладить отношения с Россией.