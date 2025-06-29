Канцлер Германии Фридрих Мерц признал страх немцев перед ростом военных расходов из-за нацеленности правительства на конфронтацию с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung , подчеркнув при этом необходимость усиления обороноспособности страны.

«В некоторых слоях нашего населения сильно укоренился страх перед войной. Я его не разделяю, но отчасти могу понять», — сказал Мерц.

Канцлер выразил сомнения в возможности улучшения отношений с Москвой и поддержал ужесточение давления на Россию.

«Мы знаем, что нельзя терять время. Довольно скоро придется решать вопрос о призыве на военную службу», — добавил он.

Мерц отметил, что Германия сталкивается с нехваткой военных кадров и техники, несмотря на достаточное финансирование.

Ранее в эфире RT депутат Европарламента Петр Быстрон заявил, что немцы уже три года на своем кошельке ощущают последствия разрыва отношений с Россией.