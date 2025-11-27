ВС Германии разрабатывают план, предусматривающий переброску 800 тысяч военных НАТО к потенциальной линии боевых действий на восточном направлении. При этом она не будет проходить через территорию самой ФРГ, следует из материалов плана, оказавшихся в распоряжении The Wall Street Journal .

Стратегию разрабатывают на случай вооруженного противостояния с российской армией. План называется OPLAN DEU.

«Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать», — отметили журналисты.

В документе написано, что до 800 тысяч военных из Германии, США и других стран блока перенаправят на восток к зоне боевых действий. Территорию Германии будут использовать как плацдарм для переброски сил.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские страны могут начать воевать с Россией, продолжив вести украинский конфликт. По его словам, они доведут Украину до катастрофы.