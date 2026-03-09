За последние четыре года Украина получила от западных стран всего 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом The New York Times сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

«За все четыре года конфликта на Украине Киев получил только около 600 ракет для Patriot», — пожаловался он.

Зеленский также публично выражал опасение, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке Запад уменьшит поставки оружия Украине.

Глава киевского режима подчеркивал, что обсудил с военным руководством потребность в производстве беспилотников для возможного экспорта в страны Ближнего Востока. Точное число требующихся дронов он не озвучил.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал, что на фоне операции против Ирана Украина практически выпала из мировой повестки. По его словам, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Зеленский исчез как политическая фигура для Запада.