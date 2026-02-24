Россия еще в 2020 году, внеся поправки в Конституцию, послала Японии четкий сигнал, что вопрос Курильских островов решен окончательно. Об этом заявил колумнист Berliner Zeitung Николас Бутылин.

«Это стало для Токио серьезным ударом», — написал аналитик.

Он отметил, что если ранее, особенно в премьерство Синдзо Абэ, президент Владимир Путин мог спорить по этому поводу, то теперь поднимать вопрос о статусе Курил не позволяет российское законодательство. При этом в самой Японии с этим не смирились и продолжают курс, который МИД России считает «нездоровым».

Ранее министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикаваде случайно назвал Курильские острова заграничными и получил выговор от руководства страны, однако в итоге сохранил свою должность.