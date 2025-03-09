Германия решила разорвать контракт с США на покупку F-35 из-за «аварийной кнопки»

Bild: в Германии начали опасаться сделки по F-35 после решений Трампа

Немецкие чиновники прорабатывают возможность отказаться от сделки с США по покупку истребителей F-35A. Об этом сообщила газета Bild .

Договор хотят разорвать из-за опасений, связанных с наличием «аварийного выключателя» в технике. С помощью него США в любой момент могут дезактивировать и выключить самолеты, поставленные в любую страну.

Подобный механизм американцы установили в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленные ВСУ. Они отключили на них возможность обнаруживать и захватывать цели.

«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — отметил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Ранее американский президент Дональд Трамп запретил передавать ВСУ данные для нацеливания ракетных комплексов HIMARS. США отключили ключевую линию связи для передачи 5 марта.