Германия проигнорирует расторжение договора о ВТС с Россией

Германия не станет официально реагировать на расторжение двустороннего договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве от 1996 года. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он предположил, что руководство ФРГ просто позволит договору «умереть». Нимайер в качестве примера напомнил о формально действующем соглашении с советом Россия-НАТО. По его словам, этот документ официально не стали упразднять, но на деле он утратил смысл.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о якобы исходящей со стороны России угрозы для Европы. Они пообещали больше поддерживать Украину и сосредоточиться на безопасности входящих в ЕС стран.

Также в совместной статье для Financial Times Макрон и Мерц отметили важность борьбы с терроризмом, защиты национальных границ и продвижения своих интересов по всему миру.