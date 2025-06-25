Германия проигнорирует расторжение договора о ВТС с Россией

Германия не станет официально реагировать на расторжение двустороннего договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве от 1996 года. Об этом
РИА «Новости» на полях ПМЭФ рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он предположил, что руководство ФРГ просто позволит договору «умереть». Нимайер в качестве примера напомнил о формально действующем соглашении с советом Россия-НАТО. По его словам, этот документ официально не стали упразднять, но на деле он утратил смысл.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о якобы исходящей со стороны России угрозы для Европы. Они пообещали больше поддерживать Украину и
сосредоточиться на безопасности входящих в ЕС стран.
Также в совместной статье для Financial Times Макрон и Мерц отметили важность борьбы с терроризмом, защиты национальных границ и продвижения своих интересов по всему миру.
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