Германия получила предупреждение о «российской диверсии» на авиабазе

Власти Германии получили разведданные о подготовке диверсии с применением беспилотников на военной базе НАТО в Гельзенкирхене. Об этом сообщил телеканал NTV .

Немецкие силовики получили от иностранной разведки информацию о подготовке вероятного «российского акта саботажа» с использованием беспилотников. Из-за этого на военной базе ВВС НАТО в Гельзенкирхене временно ввели второй уровень предупреждения об опасности.

На этом объекте базируются самолеты для наблюдения за воздушным пространством в восточной зоне альянса. По словам представителя базы, на аэродроме работают около 1600 человек. По информации телеканала, многих сотрудников отпустили домой.

Журналисты выяснили, что неделю назад аналогичные меры приняли на другой базе альянса — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Особый режим действовал почти 24 часа.

Самолет НАТО засекли 23 августа над Черным морем. Британский RC-135W Rivet Joint пролетел недалеко от российской границы.