Германия отправит спецназ на энергообъекты Балтийского моря

Власти Германии решили разместить спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом сообщила газета Der Spiegel .

«Морское оперативное подразделение будет находиться в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря этому силы, специализирующиеся на антитеррористических операциях, смогут быстрее реагировать на кризисные ситуации», — отметили в публикации.

Авторы статьи добавили, что на усиление безопасности в регионе повлияли диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, немецкие власти опасаются российских судов, которые якобы картографируют подводные коммуникации на дне Балтийского моря.

Ранее в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что необходим ремонт «Северных потоков», ведь отсутствие российского газа негативно сказывается на промышленности страны.