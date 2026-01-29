Германия отказалась выступать посредником в переговорах России и Украины

Мерц: ФРГ не будет выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность посредничества страны в переговорах между Россией и Украиной по мирному урегулированию кризиса. Об этом сообщила газета Die Zeit.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — заявил Мерц.

Немецкий канцлер также исключил возможность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. По его словам, на сегодняшний день он не видит шансов для такого развития событий.

Ранее стало известно, что в США осудили канцлера Германии за лицемерное заявление о России. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Мерц попытался выставить лидеров ЕС в лучшем свете.