Германия отказалась считать «Северные потоки» законными целями

Правительство ФРГ не разделяет точку зрения чешского президента Петра Павла, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являлись законными целями. Об этом на брифинге сказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, его слова привело РИА «Новости» .

Ранее Павел оправдал подрыв ниток газопроводов. При этом он оговорился, что не знает ничего про исполнителей и заказчиков этого преступления.

«Федеральный канцлер за прошедшие месяцы в переговорах с Чехией и Польшей, а также со многими зарубежными партнерами четко выражал свою позицию: это преступление необходимо расследовать», — сказал Хебештрайт.

Депутат немецкого бундестага Евгений Шмидт заявил, что канцлер Олаф Шольц будет до конца покрывать США по подрывам на «Северных потоках». Он допустил, что американская сторона имеет отношение к диверсии.