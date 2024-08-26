Германия отказалась считать «Северные потоки» законными целями
Кабмин ФРГ: не разделяем позицию президента Чехии о подрыве «Северных потоков»
Правительство ФРГ не разделяет точку зрения чешского президента Петра Павла, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являлись законными целями. Об этом на брифинге сказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, его слова привело РИА «Новости».
Ранее Павел оправдал подрыв ниток газопроводов. При этом он оговорился, что не знает ничего про исполнителей и заказчиков этого преступления.
«Федеральный канцлер за прошедшие месяцы в переговорах с Чехией и Польшей, а также со многими зарубежными партнерами четко выражал свою позицию: это преступление необходимо расследовать», — сказал Хебештрайт.
Депутат немецкого бундестага Евгений Шмидт заявил, что канцлер Олаф Шольц будет до конца покрывать США по подрывам на «Северных потоках». Он допустил, что американская сторона имеет отношение к диверсии.