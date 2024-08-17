Германия объявила о праве Украины использовать оружие по своему желанию
Глава Минфина Германии Линдер назвал полученное ВСУ немецкое оружие украинским
Ответственность за использование немецкого оружия украинскими военными полностью лежит на них. После передачи танков и других систем вооружение перестало принадлежать Германии. С таким заявлением в интервью швейцарской радиостанции SRF выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Он подчеркнул, что украинцы используют полученное в странах Запада оружие, реализуя свое право на оборону.
«Оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения», — заявил Линднер.
Комментируя позицию немецких политиков и депутатов от партий «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт», которые призвали прекратить оказывать военную помощь Украине, министр предложил им вступить в дискуссию.
По его мнению, остановка поставок оружия на Украину увеличит число беженцев в страны Евросоюза, который просто не справится с таким наплывом.
С критикой властей Германии ранее выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она заявила, что украинские военные использовали в Курской области полученное от немцев оружие, чем вызвали сильное негодование у россиян, которые хранят память о погибших во Второй мировой войне.