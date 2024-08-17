Германия объявила о праве Украины использовать оружие по своему желанию

Глава Минфина Германии Линдер назвал полученное ВСУ немецкое оружие украинским

Фото: РИА «Новости»

Ответственность за использование немецкого оружия украинскими военными полностью лежит на них. После передачи танков и других систем вооружение перестало принадлежать Германии. С таким заявлением в интервью швейцарской радиостанции SRF выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он подчеркнул, что украинцы используют полученное в странах Запада оружие, реализуя свое право на оборону.

«Оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения», — заявил Линднер.

Комментируя позицию немецких политиков и депутатов от партий «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт», которые призвали прекратить оказывать военную помощь Украине, министр предложил им вступить в дискуссию.

По его мнению, остановка поставок оружия на Украину увеличит число беженцев в страны Евросоюза, который просто не справится с таким наплывом.

С критикой властей Германии ранее выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она заявила, что украинские военные использовали в Курской области полученное от немцев оружие, чем вызвали сильное негодование у россиян, которые хранят память о погибших во Второй мировой войне.

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