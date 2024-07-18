Германия не определилась с местом размещения американского оружия

Власти Германии пока не определились, где именно размещать американские крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие, но это точно будет неядерное вооружение. Об этом изданию Rheinische Post сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Вопрос с местом размещения ракет пока что не решен. США сами находятся в стадии подготовки. Но я хочу объяснить сразу, что речь тут идет об обычных системах вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы исключить эскалацию. Если станет ясно, что НАТО и Германия станут способны успешно обороняться, то риск нападения на нас уменьшится», — заявил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что в 2026 году США начнут размещение на территории Германии дальнобойных ударных систем, характеристики которых существенно превосходят уже имеющиеся орудия в Европе. Речь идет о ракетах Tomahawk и SM-6.

Глава МИД Сергей Лавров называл размещение американских ракет в Германии еще одним унижением страны.