Германия и США призвали не обнадеживать Украину сроком вступления в НАТО

The Telegraph: ФРГ и США призвали не называть Украине срок вступления в НАТО

Daniel Naupold/dpa
Фото: Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

При подготовке к апрельскому саммиту НАТО представители Германии и США призвали союзников не называть Украине срок возможного вступления в НАТО. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Источники издания заявили, что этот вопрос обсуждали перед двухдневной встречей союзников в Вашингтоне в апреле 2024 года. По их информации, американская и немецкая делегация высказались скептически о перспективах принятия Украины в альянс в ближайшие годы.

«Германия и США во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации, озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Киеву жесткие временные сроки», — сказал инсайдер.

В Белом доме, по его словам, не планировали принимать Украину в НАТО в 2024 году. Германия еще больше настроена против интеграции. Собеседник издания заявил, что правительство этой страны обеспокоили риск эскалации конфликта с Россией и угроза для других членов альянса.

Словакия и Венгрия выступили против вступления Украины в НАТО, сообщило издание InfoBRICS. Для США, по словам журналистов, этот вопрос тоже утратил актуальность из-за кризиса на Ближнем Востоке.

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