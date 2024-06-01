Германия и ЕС поддержали план Байдена по сектору Газа

Бербок, фон дер Ляйен и Мишель поддержали план США по сектору Газа

Глава Евросовета Шарль Мишель, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали план президента США Джо Байдена по прекращению военных действий между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом они написали в соцсети X.

«Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны», — заявила Бербок.

Глава ЕК тоже высказалась по этому поводу. Она отметила, что план лидера Штатов приблизит прекращение «страданий» жителей сектора Газа.

Шарль Мишель написал в социальной сети, что приветствует предложение американского лидера. Он призвал все стороны воспользоваться возможностью для достижения мира.

План Израиля, поддержанный Байденом, представляет собой три этапа. Сначала израильские войска должны выйти из всех населенных пунктов Газы, потом ХАМАС освободят заложников, а в конце начнется реконструкция разрушенного анклава.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что новое предложение Израиля по урегулированию конфликта в секторе Газа приведет к долгосрочному миру.