Германия и Британия заключили «исторический» договор
Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между странами. В первых абзацах нового документа основанием соглашения указана Россия, сообщило РИА «Новости».
Торжественное подписание документа состоялось в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Стармер уточнил, что это первый подобный договор между двумя странами.
«Он подчеркивает важность союзников, будь то в сфере энергетики, экономики, обороны, торговли или безопасности. Поэтому подписание соглашения действительно историческое», — сказал он.
В первых трех абзацах документа говорится, что стороны договариваются о стратегическом сотрудничестве ввиду угрозы безопасности, исходящей, как они считают, от России.
Советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл заявляла, что королевство находится в «состоянии войны» с Россией.