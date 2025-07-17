Германия и Британия заключили «исторический» договор

Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между странами. В первых абзацах нового документа основанием соглашения указана Россия, сообщило РИА «Новости» .

Торжественное подписание документа состоялось в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Стармер уточнил, что это первый подобный договор между двумя странами.

«Он подчеркивает важность союзников, будь то в сфере энергетики, экономики, обороны, торговли или безопасности. Поэтому подписание соглашения действительно историческое», — сказал он.

В первых трех абзацах документа говорится, что стороны договариваются о стратегическом сотрудничестве ввиду угрозы безопасности, исходящей, как они считают, от России.

Советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл заявляла, что королевство находится в «состоянии войны» с Россией.