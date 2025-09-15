Германий подорожал до максимума за 14 лет из-за сокращения поставок из Китая

Цена германия — редкого металла, применяемого в оборонке и электронике, — достигла максимума за 14 лет из-за сокращения поставок из Китая. Об этом сообщило Financial Times .

Килограмм стоит почти пять тысяч долларов против одной тысячи долларов в начале 2023 года. Китай, крупнейший производитель, за январь–июль сократил экспорт в США почти на 40% в ответ на ограничения на поставку чипов.

Россия также входила в число крупных поставщиков, но санкции закрыли доступ к ее сырью.

По словам трейдеров, из-за дефицита на спотовом рынке удается получить лишь малые партии металла по цене в три-четыре раза выше прежней. Мировой спрос оценивается в 180–200 тонн в год.

Ранее сообщалось, что компания Raytheon нарастит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%.