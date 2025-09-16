Востоковед Долгов назвал доклад ООН о геноциде в Газе важным шагом

Заявление комиссии ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом стало важным шагом. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT .

«Насколько он будет реален в выполнении и приведет ли это решение к конкретным действиям против Израиля, санкциям со стороны ООН, объявлению руководства Израиля ответственным за этот геноцид — это вопрос неоднозначный», — добавил специалист.

Долгов также обратил внимание на позицию Турции, приостановившей торговые отношения с Израилем и запретившей полеты израильским авиакомпаниям над своей территорией. По его словам, турецкое правительство призывает другие арабские страны последовать своему примеру, подчеркивая тенденцию объединения мусульманского сообщества.

Тем не менее, резюмировал востоковед, вероятность немедленных конкретных мер со стороны ООН, таких как санкции или официальное признание вины Израиля перед международным трибуналом, пока крайне мала.