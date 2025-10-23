Генсек НАТО заявил об отсутствии мирного плана по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии плана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Никакого мирного плана на столе нет», — заявил генсек альянса.

Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Во время встречи генсек также отметил, что поддерживает усилия американского лидера по Украине.

Во время общения Трампа и Рютте с журналистами прозвучали и другие заявления. В частности, глава Белого дома сообщил о введении новых санкций против России, добавив, что не уверен в их способности повлиять на Москву. Он также надеется, что эти ограничения не будут долго действовать.

Трамп ответил и на вопрос о передаче Киеву ракет дальнего действия Tomahawk, пояснив, что для их применения необходимо пройти как минимум полугодовое обучение. США их, конечно, могли бы запустить, но не собираются этого делать.