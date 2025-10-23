Генсек НАТО заявил об отсутствии мирного плана по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии плана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Никакого мирного плана на столе нет», — заявил генсек альянса.
Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Во время встречи генсек также отметил, что поддерживает усилия американского лидера по Украине.
Во время общения Трампа и Рютте с журналистами прозвучали и другие заявления. В частности, глава Белого дома сообщил о введении новых санкций против России, добавив, что не уверен в их способности повлиять на Москву. Он также надеется, что эти ограничения не будут долго действовать.
Трамп ответил и на вопрос о передаче Киеву ракет дальнего действия Tomahawk, пояснив, что для их применения необходимо пройти как минимум полугодовое обучение. США их, конечно, могли бы запустить, но не собираются этого делать.