Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

«Мы помогаем украинцам, потому что это касается наших ценностей, но также и, конечно же, нашей коллективной безопасности», — отметил генсек.

Рютте обратил внимание на необходимость создания так называемой «стены дронов», так как блок не имеет возможности тратить миллионы на ракеты для уничтожения сравнительно дешевых БПЛА.

На прошлой неделе генсек НАТО поддержал идею президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве альянса. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в таком случае Россия поступит как суверенное государство.