Генсек НАТО анонсировал крупнейшую трансформацию альянса в его истории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите министров обороны стран — участниц блока в Брюсселе заявил, что альянсу предстоит крупнейшая трансформация в его истории. Об этом сообщил ТАСС .

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — заявил генсек альянса.

Так Рютте прокомментировал заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американцы выведут свои боевые силы из Европы. Руководитель военного ведомства США также отметил, что дальнейшее участие в НАТО будет зависеть от вклада стран Европы в обеспечение обороны.

По словам Рютте, европейцы уже тратят сумасшедшие деньги на оборону. В прошлом году Канада и европейские участники альянса потратили на 139 миллиардов долларов больше, чем в 2024-м.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила совместные учения Армении и НАТО, на которых будут отрабатываться действия против России.