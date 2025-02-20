Генсек кабмина Японии отказался комментировать слова Трампа о диктаторе Зеленском

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не стал давать комментарий по поводу того, что американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором без выборов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нам известно о высказывании президента Трампа и о реакции других стран. Я хотел воздержаться от высказывания точки зрения нашей страны», — отметил Хаяси.

Он добавил, что японская сторона внимательно и с большим интересом наблюдает за ситуацией вокруг украинского конфликта. По словам генсека правительства, Токио продолжит сотрудничать со странами Евросоюза, США и другими государствами для установления прочного мира на Украине.

Ранее американский лидер обвинил Зеленского в получении финансовой выгоды от конфликта и назвал его «диктатором без выборов», так как он отказывается провести в стране голосование. Трамп также напомнил о низком рейтинге украинского президента.