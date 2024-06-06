Генпрокуроры РФ и Гондураса подписали первое соглашение о сотрудничестве

Генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из Гондураса Мануэль Антонио Диас Галеас подписали первое межведомственное соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе двухсторонней встречи Краснов заявил, что Россия и Гондурас успешно сотрудничают в торгово-экономических, политических и образовательных вопросах.

«Считаю, что это создает необходимость в установлении более тесных контактов и между прокурорскими службами двух стран. Это позволит выработать совместную позицию по защите от криминальных вызовов современного мира», — отметил он.

Генпрокурор России напомнил, что злоумышленники стали чаще использовать современные технологии. Новые опасные формы получают терроризм, экстремизм и коррупция, отмывание преступных доходов. Также Краснов поделился выводами о то, что чаще стали фиксировать попытки вовлечения в криминальную деятельность молодежи.

По итогам встречи генпрокуроры подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Также Краснов выразил надежду на дальнейшее развитие профессионального диалога.

Ранее генпрокурор РФ заявил, что ведомство будет пресекать любые попытки посягательств на суверенитет России.

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