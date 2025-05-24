Делегация из Китая посетила Балашиху с рабочим визитом

Глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями местных промышленных предприятий провел встречу с китайскими предпринимателями. В ходе инвестчаса участники рассказали о своих производствах и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

В рамках встречи с презентациями выступили генеральный директор ООО «Фабрика вентиляции Галвент» Кирилл Прахов, директор по стратегическому развитию АО «Криогенмаш» Александр Мазин и генеральный директор индустриального парка «Демидов» Юрий Илюшкин. Они рассказали о специфике и уникальных особенностях предприятий Балашихи.

«Сегодня Балашиха активно развивается: строятся новые производства и индустриальные парки. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с новыми инвесторами и поставщиками. Думаю, что сегодняшняя встреча станет началом долгого сотрудничества и дружбы. Уверен, что мы найдем много точек соприкосновения», — сказал Сергей Юров.

Кирилл Прахов отметил, что завод имеет собственное конструкторское бюро и ежемесячно выпускает новые вентиляционные изделия, в том числе уникальные, не имеющие аналогов в России. «Галвент» — единственная компания в стране, применяющая конвейерный метод сборки при разработке систем вентиляции.

Проведение инвестчаса с китайскими предпринимателями стало важным шагом на пути развития балашихинских предприятий и укрепления международного сотрудничества.