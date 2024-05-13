Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии | 360°

Мир 13 мая 2024, 14:17 Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии Краснов: ответы США и ФРГ покажут инициаторов подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

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Ответы Соединенных Штатов, Германии, Франции и Кипра на запросы российской Генпрокуратуры прольют свет на инициаторов терактов на «Северных потоках». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

От отметил, что Генпрокуратура призвала зарубежных коллег к сотрудничеству и направила им запросы по расследованию подрыва СП.

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«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — подчеркнул генпрокурор.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что власти уже сделали все возможное, поэтому дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.