Генпрокуратура России заключила протокол о взаимопонимании с коллегами из Ирака

Генеральная прокуратура России и Высший судебный совет Республики Ирак подписали протокол о взаимопонимании. Об этом сообщили на сайте российского надзорного ведомства.

Встреча генпрокурора Игоря Краснова и делегации Высшего судебного совета Республики Ирак, которую возглавил его председатель Фаик Зейдан, состоялась в Москве.

«На встрече подписали протокол о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям, включая профессиональную подготовку и повышение квалификации работников», — уточнили в сообщении.

Краснов назвал символичной встречу в годовщину 80-летия установления дипломатических отношений обеих стран. При этом он указал на имеющиеся у ведомства и Высшего судебного совета Ирака точки соприкосновения. Также генпрокурор РФ назвал эту встречу отправной точкой для укрепления контактов сторон.

Генпрокуроры России и Таджикистана в сентябре подписали программу сотрудничества. Также Краснов провел встречу с директором антикоррупционного агентства Узбекистана Акмалом Бурхановым.