Генконсульство в США сообщило, что добивается телефонного разговора с Петровым

Генконсульство России в США добивается консульского доступа и телефонного разговора с россиянином Артуром Петровым, экстрадированным с Кипра. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Запрашиваем телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. <…> Параллельно мы консульское посещение запрашиваем», — рассказал Захаров.

Генконсул отметил, что США уведомили российскую сторону об экстрадиции Петрова.

Петрова арестовали на Кипре в 2023 году по обвинению в нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК. По запросу США его экстрадировали, о чем американский Минюст уведомил Генконсульство России. Россиянину по сумме обвинений грозит до 20 лет лишения свободы.