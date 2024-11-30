Россия увеличила число своих дипломатов в Норвегии

Посол Корчунов: РФ увеличила число дипломатов в Осло после сокращения в октябре

Россия согласовала с Норвегией увеличение штата дипломатов в посольстве в Осло. Об этом РИА «Новости» заявил посол Николай Корчунов.

Число российских дипломатов в Норвегии сокращали в октябре — норвежское руководство потребовало, чтобы в штате посольства остались только два сотрудника. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о приостановке приема.

После переговоров стороны решили не закрывать консульства и не сокращать штат дипломатов.

«Прагматичный диалог позволил нам несколько увеличить предельную численность дипломатов в загранучреждениях обеих стран», — подчеркнул Корчунов.

Ранее посол рассказал о полученных Норвегией сверхдоходах из-за вытеснения российского газа с европейского рынка. По его словам, благодаря санкциям страна заработала более 115 миллиардов долларов.