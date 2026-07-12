Генконсульство России на Пхукете рассказало о смерти актера Дмитрия Брейкина

Новгородский актер Дмитрий Брейкин скончался на Пхукете, Генконсульству России об этом сообщили его друзья. Об этом РИА «Новости» рассказал глава российского консульского учреждения Егор Иванов.

По информации Новгородского театра драмы имени Достоевского, где служил Брейкин, актер скончался от желудочного кровотечения в одной из больниц Пхукета. В медучреждение его доставили утром 10 июля — прохожие нашли его лежащим без сознания на улице у торгового центра около 04:00 утра.

«Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», — сообщил Иванов.

Брейкину было 27 лет. Он снимался в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны» и в ряде других проектов.

В начале июля россиянка выпала с восьмого этажа после ссоры с мужем. ЧП произошло в районе Кату на Пхукете.