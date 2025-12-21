Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы

Состояние пожизненно осужденного бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича сильно ухудшилось. Об этом РИА «Новости» сообщил его сын Дарко.

Мужчина отметил, что отцу необходимо срочное лечение за пределами тюрьмы в Гааге. В противном случае его жизнь окажется под угрозой.

«Сейчас отец настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести. Надеемся, что его выпустят для лечения. Мы не знаем, сколько времени ему осталось», — заявил Младич-младший.

Сын генерала уточнил, что сеансу физитерапии проводят осужденному всего два раза в неделю по 15 минут. Но этого недостаточно, в итоге на его теле появились пролежни.

Во время заключения в Гааге бывший командующий перенес несколько хирургических операций и два инсульта.

Миндич-старший командовал армией боснийских сербов в ходе конфликта 1992–1995 годов, его арестовали в 2011 году. Сейчас военный отбывает пожизненное наказание.