Гендиректора Nestle уволили из-за служебного романа

Генеральный директор концерна Nestle Лоран Фрейше лишился должности из-за скандала — внутреннее расследование выявило, что сотрудник завязал тайные отношения с подчиненным. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Место Фрейше теперь займет Филипп Навратил, имеющий 20-летний опыт работы в концерне. Новый руководитель имеет репутацию сильного стратега и лидера в сегменте кофе и напитков.

В Nestle добавили, что скандал и увольнение гендиректора не повлияет на стратегический вектор.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — подчеркнул председатель совета директоров Пол Бюльке.

Ранее из-за скандала ушел в отставку гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон. Женатого мужчину заметили в объятиях его сотрудницы Кристин Кэбот на концерте группы Coldplay в Бостоне. В компании заявили, что совет директоров одобрил отставку Байрона.