Парламентарий прокомментировал выступление Трампа во Флориде, в котором он назвал примитивным украинский конфликт, сравнив его с операцией США в Венесуэле.

По его словам, с одной стороны, так проявилась логика сильного, действующего по принципу «можешь — действуй». С другой же, не стоит сравнивать США и Венесуэлу с Россией и Украиной, так как это совершенно разные ситуации.

«Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?» — задался вопросом Дмитрук.

Депутат добавил, что действия главы Белого дома многих заставили задуматься, почему нельзя было раньше арестовать Зеленского. Сейчас люди видят сценарии, которые могли реализовать еще раньше, но не сделали этого по ряду причин.

Ранее актриса Яна Поплавская оценила атаку США на Венесуэлу как попытку Трампа отвлечь внимание россиян от теракта ВСУ в селе Хорлы и не дать Зеленскому «утонуть в его же ******».