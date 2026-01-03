Россиянам важнее события в зоне спецоперации, чем атака США на Венесуэлу. Об этом заявила актриса Яна Поплавская .

Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп словно решил отвлечь внимание россиян от теракта в селе Хорлы, где число жертв увеличилось до 28 и от атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина на Валдае.

«Будто решил вытащить информационный козырь из рукава, чтобы не дать Зеленскому утонуть в его же *****», — заявила Поплавская.

Актриса добавила, что россиянам некогда следить за событиями в Венесуэле, когда украинские боевики продолжают обстреливать Донбасс и другие регионы.

«Сегодня в Белгороде весь день (впрочем, как каждый день в последние годы) звучала воздушная тревога, снова пострадал мирный житель», — написала Поплавская.

По ее словам, пресс-службе Минобороны к ежедневной сводке о ходе СВО нужно добавить еще одну с преступлениями украинских боевиков и указанием числа раненых и убитых мирных жителей. Эту информацию нужно дублировать на всех англоязычных площадках МИД России.

«Чтобы велся счет военным преступлениям Зеленского, чтобы знали — что мы не простим ни одного убийства и диверсии. Мы не простим слезы русских детей, жен и матерей! Для нас это гораздо важнее Венесуэлы. Для нас это главное», — подытожила Поплавская.

Ранее актриса обратила внимание на отсутствие материалов о теракте в херсонском селе Хорлы в европейских СМИ. Она не исключила, что это принципиальное решение, чтобы прикрыть Зеленского и очередная демонстрация, что Запад цинично не считает погибших русских за людей.