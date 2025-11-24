«Газпром» предупредил ЕС о рисках для снабжения потребителей

Жители Европы могут остаться в холода без газа из-за опустошенных хранилищ. Об этом сообщили в «Газпроме» .

Компания напомнила, что европейские страны 19-21 ноября произвели рекордный отбор газа из своих подземных хранилищ. Это может угрожать газоснабжению потребителей при сильных холодах, уточнили в «Газпроме».

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений», — подчеркнула пресс-служба компании.

Она напомнила, что в этом году сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, однако резервуары были заполнены лишь на 83%.

Ранее директор Кипрского центра Института исследований проблем мира Гарри Цимитрас обратил внимание на серьезные экономические и экологические проблемы, возникающие из-за поставок американского сжиженного природного газа в Европу. По его мнению, зависимость от топлива из США мешает Евросоюзу перейти на возобновляемые источники энергии и замедляет процесс декарбонизации.