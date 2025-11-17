Директор Кипрского центра Института исследований проблем мира Гарри Цимитрас в интервью газете Politico выразил мнение, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу создают серьезные экономические и экологические проблемы.

Он подчеркнул, что высокая стоимость американского СПГ увеличивает нагрузку на энергетические бюджеты европейских стран и провоцирует геополитические конфликты, написали «Известия».

Цимитрас указал, что зависимость от американского СПГ мешает переходу на возобновляемые источники энергии и замедляет процесс декарбонизации. Он также выразил опасения по поводу договора между США и Грецией о поставках СПГ, который, по его мнению, ставит под угрозу энергетическую стратегию Греции.