Газопровод взорвался в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Взрыв повредил газопровод в подконтрольной Украине части Херсонской области

Объект критической инфраструктуры, газопровод и автомобиль получили повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

Он пояснил, что все разрушения произошли после попадания снарядов, запущенных российскими войсками в ходе обстрелов и авиаударов. Данные о местоположении поврежденных объектов украинский чиновник не привел.

«Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль», — написал Прокудин.

В конце прошлой недели глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в зимний период страна войдет с недостаточным количеством энергоблоков. По его словам, починить все объекты тепловой и энергетической инфраструктуры невозможно.

Кудрицкий подчеркнул, что ситуация в украинской системе поставки электроэнергии оказалась самой тяжелой с начала проведения специальной военной операции.

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